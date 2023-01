Kozakken Boys kan tegen ADO Den Haag niet voor nieuwe bekerstunt zorgen

Kozakken Boys-trainer Scott Calderwood had in zijn basisteam gekozen voor tussentijdse aanwinst Dilivio Hoffman, die het seizoen startte bij FC Ballkani en via Hoogstraten in Werkendam was beland en daarmee voor meer keuzemogelijkheden op de flanken had gezorgd.

Wijzigingen

Voor de ‘boys’ was de bekerontmoeting de eerste officiële wedstrijd sinds 10 december, toen in competitieverband bij Excelsior Maassluis een 1-0 zege werd geboekt. ADO Den Haag had al één competitieoptreden in de benen, na het bezoek aan FC Dordrecht vier dagen eerder waarbij een rake strafschop van Mario Bilate goed was voor de minimale 1-0 zege op tien Dordtenaren. In vergelijking met dat treffen had trainer Dick Advocaat verschillende wijzigingen aangebracht. Voormalig FC Dordrecht-speler Joël Zwarts stond bijvoorbeeld aan de aftrap, waar spits Thomas Verheydt evenals enkele dagen eerder op de bank startte.

Aftrap later

Omdat er nog flink wat toeschouwers voor de poort stonden, werd het aanvangstijdstip met tien minuten verschoven. Waarna het gemis aan (competitie)ritme de Werkendammers niet leek te deren, want de openingsminuten waren duidelijk voor de thuisploeg. Lars Hutten slingerde de bal met links in en zette daarmee meteen ADO-doelman Luuk Koopmans aan het werk. Aanmerkelijk groter was de kans voor Gwaeron Stout, die volledig ongedekt in de ‘zestien’ mocht uithalen, maar niet verder kwam dan een rollertje. Stout vestigde kort daarop de aandacht op zich door bij een sliding ook assistent-scheidsrechter Murat Kucukerbir mee te nemen.

Volledig scherm Gwaeron Stout neemt bij een sliding tweevoudig ADO-schutter Xander Severina mee en zal hiermee even later ook grensrechter Murat Kucukerbir (links) ten val brengen. © Pro Shots

Van krachtsverschil tussen de nummer tien van de tweede divisie en de nummer vijftien van de Keuken Kampioen Divisie viel gedurende het eerste half uur nauwelijks iets te bespeuren. Toch deelde de voormalig eredivisionist de eerste tik uit en ook nog eens op fraaie wijze. Xander Severina krulde de bal met links over Bryan Janssen in de verre hoek: 0-1.

Strafschop gemist

Die marge had meteen teniet gedaan kunnen worden, na een overtreding op Lowie van Zundert in het Haagse strafschopgebied die penaltyrijp was voor arbiter Rob Dieperink. Lars Hutten nestelde zich achter het buitenkansje. De ervaren rot, die even moest wachten voordat hij zijn poging mocht ondernemen, schoot de elfmetertrap huizenhoog over. Een flinke domper voor de Brabanders, die echter snel werd verteerd. Een voorzet van Hutten ging via de vingertoppen van Koopmans naast en een kopbal van Van Zundert verdween ook naast het Haagse domein.

Volledig scherm ADO Den Haag-trainer Dick Advocaat is opgelucht na de derde treffer tegen Kozakken Boys. © ANP

In deel twee maakte Verheydt meteen zijn opwachting en consolideerde ADO, evenals in Dordrecht, de voorsprong door heel gecontroleerd te spelen. Calderwood greep net voor het verstrijken van het uur in door Ugur Altintas te brengen voor Hutten en de onzichtbare Kevin Vermeulen naar de kant te halen voor Rick Mulder.

Spanning terug

Dat bracht de voortkabbelende wedstrijd met sporadische boeiende momenten even tot leven, maar het economische ADO leek de geest eruit te halen via de tweede treffer van Severina. Captain Kaj Ramsteijn bracht tien minuten voor tijd uit een corner de spanning terug. Kozakken Boys zette nog één keer aan, maar werd in blessuretijd teruggebracht tot tiental na een rode kaart voor invaller Daniel da Silva Mendes die te hard doorging op Zwarts. En die maakte in de laatste seconde ook nog de derde Haagse treffer.

