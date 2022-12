Kunstwerk voor ‘ondergewaardeerd’ zorgpersoneel op prominente plek bij Amphia Oosterhout

Altena deelt gratis veilig­heids­pak­ket­jes uit aan jongeren voor afsteken vuurwerk

Een veiligheidsbril, setje oordoppen, aansteeklonten, vuilniszak en een instructiekaart. Jongeren uit Altena kunnen zo'n pakketje de komende weken ophalen in het gemeentehuis in Almkerk. Ook delen jongerenwerkers ze uit op verschillende plekken in de gemeente.

13:40