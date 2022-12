Laat 2023 maar komen, want dan ga ik...

Gorinchem ontvangt 21 klachten over vuurwerk­over­last, vooral in Gorinchem-Oost

Midden in de nacht rechtop in je bed met het hart in je keel. Inwoners van Gorinchem schrokken de voorbije dagen wakker van het geluid van ontploffend vuurwerk. Maar ook overdag is het volgens sommigen raak. Met name in het oostelijke deel van de stad.

11:00