Laatbloeier Jurre schiet met vijf goals uit slof bij Peursum: ‘Dit is voor mij ongekend’

Heineken viert 150-jarig bestaan met spotje uit Giersber­gen: ‘Als we bier van de concurrent hadden, ging het vast niet door’

GIERSBERGEN - Even een extra toef haarlak voor de ober en drie verse pilsjes voor de figuranten op het terras. Als biermerk Heineken een reclame opneemt voor het 150-jarig bestaan moet tenslotte alles tot in de puntjes perfect zijn. Aan de filmlocatie kan het met De Maaihoeve in Giersbergen in ieder geval niet liggen: ,,Heineken was hier gelijk enthousiast over.’’