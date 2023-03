Lachgasverkopers werden beroofd met zwaarden, knuppels en pistool: ‘Zijn hele gezicht zat onder bloed’

derde klasse E zat. Predicaat elastiek­han­ger past niet meer bij Sparta’30: ‘Onze trainer is een echte winnaar’

Derdeklasser Sparta’30, dat zaterdag met 3-2 won van GVV’63, hing jarenlang onderin te bungelen. Dat is al twee seizoenen niet meer het geval. ,,We zijn een hecht collectief”, zegt routinier Lennard van Andel. ,,En onze trainer is een echte winnaar, brengt dat over op de groep.”