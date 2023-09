Lars Branderhorst over dé derby: ‘Ondanks het verbod zal er zeker vuurwerk zijn’

‘Keihard gewerkt’ in Oosterhout voor fusie­school: vlaggetjes­dag op De Toekomst

OOSTERHOUT - Als een fusie tussen twee scholen zo simpel was als het openen van een tussendeur, had KBS De Toekomst afgelopen zomervakantie weinig werk gehad. Niets is minder waar. ,,We hebben keihard gewerkt om de Paulo Freire en de Torenschouw samen te voegen.”