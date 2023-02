Leg privéjets aan banden, roepen deze partijen op: ‘Kan niet waar zijn dat alleen boeren moeten stoppen’

Gino Dix wil weer vlammen bij SVW na roerige periode: ‘Ik had geen burn-out, maar wel te veel stress’

Schutter Gino Dix keert komende zomer terug bij het Gorcumse SVW. Hij had zijn beste jaren in Vught bij Real Lunet en vervolgens in het door corona afgebroken seizoen 2019-2020 bij SVW. Bij deze clubs kwam hij tot gemiddeld één doelpunt per wedstrijd. Voor SVW scoorde hij achttien keer.

9 februari