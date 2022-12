Lego is allang niet alleen voor kinderen: ‘En imitatielego? Dat is rommel, vervuiling’

COLUMN Wie zit er in godsnaam te wachten op The Exorcist in Dussen?

Is Tom de Wal de nieuwe Lou de Palingboer? De populaire evangelist wil in zijn geboortedorp Dussen in voormalig partycentrum De Rietpluim neerstrijken om daar duivels uit te drijven. Van kanker tot homofilie; alles is volgens Tom te genezen, mits de demonen uit je lijf worden gejaagd.

24 december