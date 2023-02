Leo (59) geniet in zijn BMW M6 met V10-motor: ‘Elektrisch rijden is voor botsauto’s op de kermis’

Geen prins of optocht. Toch moet carnaval in Wallepoe­pers­land weer gaan léven

HEUSDEN - Carnaval in Heusden, het was in feite doodgebloed. Een groepje enthousiaste vestingbewoners probeert nu het zottenfeest nieuw leven in te blazen. Tegenvaller: voor een optocht is te weinig animo. ,,Maar we gaan door, je moet het stap voor stap opbouwen.”

