Lerarentekort wordt nijpender: een dag minder per week les of ouders voor de klas?

Buurt vreest voor windmolens in Bovenkerk­se Polder: ‘Kijk niet alleen naar de belangen van Defensie’

WASPIK - Het is een waar schrikbeeld voor bewoners van ’t Vaartje en de Waspiksedijk. De Bovenkerkse Polder bij Waspik is serieus in beeld voor windmolens. Wat gaat dit betekenen voor hun omgeving? De bewoners geven de strijd niet zo maar op.