Levenloos lichaam aangetroffen in Merwedekanaal Gorinchem, mogelijk vermiste matroos

Rik (27) wil er als Statenlid zijn voor alle Brabanders: ‘Maar Altena mag wel wat bekender worden’

RIJSWIJK - Heusden, Waalwijk en Loon op Zand hebben de komende periode geen ‘mannetje of vrouwtje’ in Provinciale Staten. Altena wél, in de persoon van Rik van der Pluijm. Wie is deze 27-jarige VVD’er, waar staat hij voor, wat wil hij? ,,Ik zit er voor alle Brabanders.”