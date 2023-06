Lezers geschokt maar niet verbaasd

over onthullingen Chemours

lezersbrievenLezers zijn geschokt, maar niet verbaasd over de onthullingen van onderzoeksprogramma Zembla over de gang van zaken bij de Dordtse teflonfabriek van chemiegigant DuPont. Die wist al veel langer dat PFOA schadelijk is voor de gezondheid dan iedereen dacht en verzweeg dat waar mogelijk om maar niet aansprakelijk gesteld te worden.