Lezers over beter verdelen van asielzoekers door de regio: ‘Betere spreiding voorkomt spanningen’

DE KWESTIEDordrecht gaat op zoek naar een plek in de stad voor een asielzoekerscentrum , waar minstens 500 mensen kunnen worden opgevangen. Maar de stad wil graag ook in gesprek met omliggende gemeenten, om te kijken wat zij kunnen en willen doen om de asielcrisis het hoofd te bieden. Straks moet een spreidingswet gemeenten dwingen ‘mee te doen'. Wat vindt U als lezer hier van? ‘Al dat geld is beter besteed in de regio op de plek waar deze mensen vandaan komen!’

De spreidingswet moet er voor zorgen dat asielzoekers in het land worden verdeeld en elke gemeente een bijdrage moet leveren aan die reguliere opvang. Het is niet per se zo dat het aantal op te vangen asielzoekers wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners, dit mag regionaal worden afgestemd.

Precies daarover wil Dordrecht met de buren het gesprek aangaan. Die stad vangt momenteel in kantoorgebouw Crown Point jaar 835 Oekraïense vluchtelingen op. Die verhuizen eind dit jaar naar het voormalige Stadskantoor aan de Spuiboulevard. Om dat mogelijk te maken moeten honderden ambtenaren vanaf 1 juni op andere plekken gaan werken.

Ondertussen werkt de gemeente ook aan plannen voor een asielzoekerscentrum (azc) in de stad, waar 500 asielzoekers -overloop uit Ter Apel- terechtkunnen. Een locatie is nog niet bepaald, maar gedacht wordt aan een bedrijventerrein.

Menselijke maat

De reacties van onze lezers op de oproep voor een eerlijkere verdeling van vluchteling in de regio zijn verdeeld. Waar de een vindt dat spreiding een goede zaak is, vindt de ander weer dat beter naar opvang in de regio van herkomst gekeken moet worden. En ook een groot deel van de lezers wil dat er een eind komt aan de toestroom van asielzoekers.

Volledig scherm In het opvangcentrum Crown Point is nu ook een kinderdagverblijf voor Oekraiense kinderen gevestigd. © Victor van Breukelen

Bobby De Jong (Sliedrecht): ,,Mijn gevoel zegt, dat spreiding over de regio beter is. Mogelijk voorkomt dit spanningen tussen de diverse groepen en kan er plaatselijk meer gerichte ondersteuning worden gegeven door bijvoorbeeld kerken. Sprake is van de menselijke maat. Door een grotere plaatselijke betrokkenheid, merkt de bevolking dat vluchtelingen, mensen zijn, mensen zoals u en ik, maar wel mensen die in nood verkeren. Ik heb het wel over échte vluchtelingen!”

H. Groenevelt (Dordrecht): ,,Het opnemen van in asielzoekers op 1 plek is onhoudbaar. Het spreiden daarvan lijkt mij ook onhoudbaar. Het beste is zo weinig mogelijk asielzoekers opnemen. Ons land is aardig vol. In Arkel krijgt een asielzoeker na 3 jaar al een rijtjes huis wat nu een oorlogscrimineel blijkt te zijn. Onze jongeren moeten heel lang wachten voor ze in aanmerking komen voor een woning. Zelfs jongeren die onder Jeugdzorg worden aan hun lot overgelaten.”

J. Huisman (Dordrecht): ,,Voorlopig helemaal geen asielzoekers meer toelaten in Nederland! In ieder geval tijdelijk, zeg voor een periode van 5 jaar. Daarna moeten we weer kijken hoe de situatie op dat moment is.”

Quote Opvang op locatie is mijns inziens dan ook de de enige mogelijk­heid. In elk geval niet iedereen hier heen halen. Tony Verschoor

Tony Verschoor (Leerbroek): ,,Dat geld wat de opvang ons kost, kan vele malen beter worden besteed op de plek waar de asielzoekers vandaan komen. Wij als Nederland kunnen niet heel de wereld opvangen, want er zijn al amper voldoenden woningen voor onze eigen burgers. Opvang op locatie is mijns inziens dan ook de de enige mogelijkheid. In elk geval niet iedereen hier heen halen. En dat geldt wat mij betreft ook voor de vluchtelingen uit de Oekraïne, hoe erg het ook is daar. Onze grootouders konden ook niet weg in ‘40-’45. En dat was toen hier net zo erg als nu daar. Slimmer is onderhandelen met de omringende landen en hulp daar ter plaatste regelen.”

Leny van der Sluijs (Dordrecht): ,,Ik ben het in elk geval eens met stelling dat het beter is om asielzoekers te spreiden over alle gemeenten in de regio. En zeker niet verdelen naar rato van het aantal inwoners.”

