Lezers steunen de Dordtse Kleine Griek

Na vijf jaar stopt Dordtse Francis met lunchzaak: ‘Ik ga op reis en vriendin neemt het hier over’

Het was de grote droom van Francis Verschoor om een eigen lunchroom te beginnen. Toch stopt ze na vijf jaar met haar eetwinkel Francis Kookt in de Dordtse Nieuwstraat. De 28-jarige gooit het roer volledig om en gaat samen met haar vriend reizen in hun omgebouwde bestelbus. ,,Maar de lunchzaak in Dordrecht zal niet verdwijnen.”