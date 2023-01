Liquidatie Remsley Eisden: politie ontvangt anonieme brief met ‘zeer concrete en relevante informatie’

De politie heeft een anonieme, handgeschreven brief ontvangen over de moord op de 36-jarige Remsley Eisden uit Dordrecht. Hij werd vorig jaar in de nacht van 15 op 16 oktober na een cafébezoek geliquideerd in de Van den Tempelstraat waar hij in zijn geparkeerde auto zat.

Meerdere malen kreeg de moord aandacht in uitzendingen van Opsporing Verzocht op NPO en Bureau Rijnmond op RTV Rijnmond. Na een van de uitzendingen kwam bij de politie de anonieme brief binnen, bezorgd bij een politiebureau in Dordrecht. Deze handgeschreven brief bevat volgens de politie ‘zeer concrete en relevante informatie’. Vanavond is in Opsporing Verzocht (20.30 uur op NPO2) opnieuw aandacht voor de zaak, waarvoor afgelopen november al een 49-jarige Sliedrechter als verdachte werd aangehouden.

Scenario

De politie zette na de moord een groot rechercheteam op de zaak. Die wil graag in contact komen met de schrijver. ,,De inhoud van de brief kleurt een scenario in dat wij zelf ook waarschijnlijk achten’’, aldus onderzoeksleider Andja Breemer. ,,Wij willen heel graag meer vragen stellen aan de schrijver van de brief. De schrijver hoeft zijn of haar identiteit niet vrij te geven en kan gewoon anoniem blijven, bijvoorbeeld door een gesprek te voeren met ons team criminele inlichtingen (TCI). Wij kunnen ons ook voorstellen dat de schrijver daar eerst een gesprek over wil voeren voordat hij of zij inhoudelijk meer informatie met ons deelt. Er zijn heel veel manieren waarop we zo’n gesprek kunnen organiseren. Maar dat begint ermee dat hij of zij contact met ons opneemt.’’

De auto waar Eisden in zat, werd doorzeefd met kogels. Het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie maakte later bekend dat de moord mogelijk het gevolg is van een ruzie tussen rivaliserende criminele bendes. Daar zou in 2020 Dordtenaar Johnny Henriques al slachtoffer van zijn geworden. Die moord is nog steeds niet opgelost.

