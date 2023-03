Loopt het met de BBB net zo af als met de FvD en LPF? ‘Dit is anders, Caroline heeft ‘t écht anders aangepakt’

Stembureau komt naar bewoners zorgcen­trum toe: ‘Ze stonden ons al met stempas in de hand op te wachten’

Het mobiele stembureau in woorzorgcentrum Steijndeld in Gorinchem opende woensdagochtend vroeger de deuren dan gepland. ,,Bewoners stonden ons met hun stempas in de hand al op te wachten.’’