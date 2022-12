Loraine (24) hoopt op flinke straf voor 'gasten’ die dachten dat ze een man was en haar mishandelden

Nieuwjaars­fees­ten zijn voor het uitkiezen in Den Bosch, al blijven tenten ook gesloten

DEN BOSCH - 2019 op 2020 was de laatste keer dat het nieuwe jaar in de horeca kon worden ingeluid. Door corona werd het de afgelopen twee keer noodgedwongen thuis of bij iemand anders met de anderhalvemeterregel ‘gevierd’. Komend nieuwjaar kunnen de glazen in de horeca in ieder geval weer worden geheven, maar gebeurt het ook? Een greep uit het Bossche aanbod.

27 december