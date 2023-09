LRC Leerdam pakt een punt dankzij toevallig filmpje Smitshoek: ‘Ik zag dat hun muur opspringt’

Deze agrariërs willen wél windmolens in de achtertuin, maar Defensie ligt dwars

WAALWIJK - Zes agrariërs in de Overdiepse Polder bij Waspik maken zich hard voor een windmolenpark in hun ‘achtertuin’. Ze zien kansen, ook al ligt Defensie dwars. In Waspik zijn voorstanders van het plan een petitie gestart.