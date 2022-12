Man (25) filmt tieners die op auto staan te springen en wordt vervolgens hardhandig tegen de grond geslagen

Inzame­lings­ac­tie in Gorinchem levert ruim 15 kilo aan vuurwerk op: ‘Vonden mortieren in slaapkamer zoon’

Inwoners van Gorinchem hebben 15,4 kilo aan illegaal vuurwerk en noodsignalen ingeleverd tijdens een speciale inzamelactie. Onder hen een vader die mortieren en ander zwaar werk in de slaapkamers van zijn zoons aantrof. ,,Het was toch even schrikken.’’

