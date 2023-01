Man aangehouden voor bezit van vijf vuurwapens: ‘Stoer om op zijn werk te showen’

Naar aanleiding van een melding vonden de agenten vier vuurwapens in de auto van de verdachte. ‘De eigenaar van de auto dacht dat het wel stoer was als hij de vuurwapens mee naar zijn werk zou nemen om deze te showen aan zijn collega’s. In plaats van een stoer verhaal werd hij aangehouden voor het voorhanden hebben van vuurwapens’, zo schrijven de wijkagenten.