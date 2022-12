Meer klanten krijgen kerstpakket van Voedselbank Oosterhout: ‘Vijf nieuwe aanmeldingen per week’

‘Kerstvoor­stel­ling ‘Peter vs. Wolf’ heeft scherpe randjes, maar kent wel een happy end’

Schouwburg Kunstmin in Dordrecht brengt dit jaar de kerstvoorstelling ‘Peter vs. Wolf’ voor de hele familie. De Rotterdamse acteur Paul R. Kooij speelt samen met zijn zoon Piet in het beroemde muzieksprookje dat in 1936 werd gecomponeerd door Sergej Prokofjev. Het heeft wel een flinke modernisering ondergaan, zo weet Paul R. Kooij (66).

23 december