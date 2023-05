Meevaren op stoomsleepboot Jan de Sterke tijdens de Open Havendag in Gorinchem

Marine en Landmacht komen samen naar Gorinchem: ‘We bieden zoveel meer dan schepen en tanks alleen’

De mannen en vrouwen van de Koninklijke Marine brengen voor het eerst hun collega’s van de Koninklijke Landmacht mee naar de Open Havendag in Gorinchem. ,,We bieden het publiek een realistische kijk achter de schermen, want wij bieden zoveel meer dan schepen en tanks alleen.’’