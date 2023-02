Meldpunt jeugdhulp moest er komen van de gemeenteraad, maar werd amper gebruikt

Het Advies- en Meldpunt Jeugdzorg is, minder dan vier jaar na de oprichting, alweer opgeheven. Het meldpunt kwam er op aandringen van de Dordtse gemeenteraad, maar er bleek niet of nauwelijks behoefte aan.

De Dordtse raad nam in december 2017 een motie aan, waarin om het meldpunt werd gevraagd. Dat werd anderhalf jaar later opgericht en was bedoeld voor ouders én professionals. Ouders die problemen ervoeren met (de toeleiding naar) jeugdhulp konden hier sindsdien terecht. Daarnaast was het de bedoeling dat het meldpunt zou gaan signaleren waar de knelpunten in de Dordtse jeugdhulp zaten.

Ouderplatform Zuid-Holland Zuid

Dat gebeurde ook, want sindsdien is geregeld gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan burgemeester en wethouders. Maar verder bleek vooral dat Dordtse inwoners zich maar mondjesmaat meldden. In 2021 bleek al dat bijna geen Dordtenaar (8 procent) wist dat het meldpunt bestond. Ouders die problemen hebben met jeugdhulp kloppen veel sneller aan bij Ouderplatform Zuid-Holland Zuid, dat in dezelfde behoefte voorziet en wordt gezien als hét meldpunt voor de stad.

Dat platform wordt eveneens door de gemeente gesubsidieerd én heeft een eigen meldpunt. Daarom is besloten het gemeentelijke meldpunt te sluiten, ook al omdat dat op vrijwillige basis gerund werd en de 24 uursservice weegt volgens de gemeente niet op tegen de geringe opbrengsten. Bovendien is één van de twee mensen die daarbij betrokken was óók de drijvende kracht achter het ouderplatform.

Daarom is ‘in goed overleg’ besloten er een punt achter te zetten, schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

