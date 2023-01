Met een pakkie Brandaris weer naar huis

MET VIDEO Dronken automobi­list belandt met auto in sloot langs A59 bij Waalwijk

WAALWIJK - Een auto is in de nacht van zaterdag op zondag in de sloot beland na een aanrijding met een busje op de A59 bij Waalwijk. De bestuurder moest naar het politiebureau omdat zijn blaastest positief was.

29 januari