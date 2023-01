Met zijn visportretten verklapt René Weterings de geheimen van de zee: ‘Je weet nooit wat je tegenkomt’

Agnes heeft al 900 waxine­licht­hou­ders gemaakt van oude fietsket­tin­gen: ‘Alles verkopen voor goede doel’

Agnes Karsijns is een fietsfanaat van hier tot Tokyo. Toen zij in een fietscafé ergens in het land eens een van oude fietskettingen gemaakte waxinelichthouder zag, besloot ze die zelf te gaan maken en te verkopen voor het goede doel. Inmiddels heeft ze er 900 verpatst. ,,Ik ben gestopt met werken, maar ik heb er een halve baan bijgekregen.’’

