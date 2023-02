MJ Escape moet verhuizen vanwege nieuwbouw: 'We zoeken al maanden naar een nieuw pand'

Na het stille vertrek van Fundustry en Escape @ Lizz, is MJ Escape nog de enige plek in Dordrecht waar je zo’n spel kunt spelen. Daarom wil Vera er alles aan doen om te blijven bestaan. “In Rotterdam heb je zeker elf locaties met escaperooms en in Breda zeven. Wij zijn hier nog als enige overgebleven. Een escaperoom hoort bij aantrekkelijke uitjes in de stad. Daarom houden we onze ogen open voor een andere locatie, maar die zoektocht duurt al maanden.”

Verhuizen voor oktober

MJ Escape moet eind september uit het pand vertrekken. “We hebben natuurlijk nog een aantal maanden, maar ons team wil zekerheid dat we door kunnen gaan. Voor ons voelt het alsof de tijd begint te dringen. Wat we precies zoeken? We hebben weinig eisen, want we kunnen zelf de ruimtes naar de

omstandigheden inrichten. De nieuwe locatie mag zelfs oud en vervallen zijn, dat past juist bij de sfeer. Wel is het fijn als we minimaal tweehonderd vierkante meter hebben én er elektriciteit is. Afhankelijk van de prijs mag het altijd groter.”

Quote Het lijkt me tof om de historie van een pand door te voeren in een nieuwe escaperoom

Flexibel

Op meerdere plekken in het land zijn ook escaperooms die een pand delen met een restaurant of andere uitgaansgelegenheid. Mocht zoiets op haar pad komen, vindt Vera dat ook een interessante optie. “Ik ben flexibel als het gaat om locaties. Al heb ik stiekem wel de wens om in, of net buiten, de binnenstad een doorstart te maken. Dat komt vooral door de geschiedenis van de gebouwen. Het lijkt me tof om de historie van een oud pand door te voeren in een nieuwe escaperoom. Maar daar moet dan wel de mogelijkheid en ruimte voor zijn.”

Uitbreiden

Vera en haar collega’s Ine en Lisette hebben genoeg ideeën om uit te breiden. Op de locatie in Wielwijk hebben ze nu twee escaperooms en een derde was al in de maak, maar die is tijdens de financiële onzekerheid van de coronacrisis on hold gezet. “Deze nieuwe beleving heeft een sprookjesthema en is ook voor gezinnen met jongere kinderen geschikt. We maken alles zelf. Een sprookjesboom, die een centrale rol in het verhaal speelt, is al afgemaakt. Die willen we graag meenemen naar de nieuwe locatie.”

Oproep

Daarom doet Vera een oproep: weet jij een goede plek waar MJ Escape een doorstart kan maken? Neem dan contact met haar op. “We runnen het bedrijf met passie en geven onze gasten, naast een toffe spelbeleving, ook persoonlijke aandacht die in deze tijd zo belangrijk is. Ik hoop dat mensen begrijpen hoe graag we MJ Escape willen laten voortbestaan. Het is onze droom uit te breiden met meer escaperooms voor diverse doelgroepen. En nieuwe belevingen te maken voor scholen en bedrijven, zodat we echt een toevoeging zijn aan culturele uitjes in de stad.”

Tot en met september kun je nog naar de escaperooms in Wielwijk. Dit zijn The Boss (12+) en The Mad Magician (16+).

