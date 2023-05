Motie van wantrouwen tegen wethouder Attie Mager: ‘Ze hield doelbewust informatie achter’

Te hoge energiere­ke­ning? Bewoner Aalst steelt elektrici­teit en loopt tegen de lamp

AALST - Geen wietkwekerij in huis, maar misschien een te hoge stroomrekening? Het lijkt erop dat dat voor een bewoner van Aalst aanleiding om in te grijpen in de eigen meterkast. Die ingreep is opgemerkt.