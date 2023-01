Motorrijder glijdt onderuit bij afrit N3 en maakt flinke klap

Zo'n twintig waaghalzen gaan koppie onder bij nieuwjaars­duik in Hank

Zo'n twintig waaghalzen trotseerden op nieuwjaarsdag de kater, de kou, of allebei voor een frisse duik in het water bij Zeilclub Kurenpolder in Hank. Na afloop stond er een kop chocomel of een borrel klaar.

1 januari