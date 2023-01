Muzikanten brengen eerbetoon aan filmende Frans (1945-2022): ‘Zijn camera staat op het podium’

Grote brand in trappen­huis van Dordtse flat: tientallen bewoners geëvacu­eerd

Tientallen bewoners van een flatgebouw aan de Maarten Harpertsz Trompweg in Dordrecht moesten vrijdagavond hun woning uit nadat er brand was uitgebroken in het trappenhuis. De brand is inmiddels geblust.

