Na 36 jaar geen ‘Van Ommen’ Groente & Fruitzaak meer in Dordt

Van filter- tot oploskof­fie, zo zet je lekkere koffie op de camping: ‘Water belangrijk­ste ingrediënt’

Al stort de tent in, valt de vakantievilla tegen, regent het pijpenstelen en is per ongeluk de badmintonset thuisgebleven: als er maar koffie is. Zo zet je een lekker bakkie op je vakantieadres.