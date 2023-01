Na twaalf gewone huizen is Jacky ein-de-lijk thuis in haar woonark: ‘Ik ga hier niet meer weg!’

BINNENKIJKEN Ze wilden ‘even een behangetje eraf halen’, uiteinde­lijk renoveer­den Irving en René het hele huis

Een dijkhuis met karakter dat helemaal voorzien is van de gemakken van nu: het is de woonplek van Irving Aarnoutse (43) en René van Genderen (52), die aan de Rivierdijk in Sliedrecht wonen.

13 januari