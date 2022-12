Natascha en Nastja wonen bij Ad en Corrie in Oosterhout: ‘Ik wil niet meer terug naar Oekraïne’

KerstverhalenOOSTERHOUT - De Russische inval dreef meer dan 80.000 Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. In de zes maanden die Natascha Vasilyeva en haar dochter Nastja deel uitmaken van het gezin van Ad en Corrie Kemerink is een diepe band ontstaan. ‘Zo ontvangen worden, dat is pure rijkdom.’