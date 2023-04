Nationale intocht van Sinterklaas in Gorinchem: ‘Dit is een cadeautje voor onze stad’

Sinter­klaas zet in Gorinchem voet aan wal voor zijn nationale intocht: ‘Heel mooi feest van maken’

Hij komt! Sinterklaas komt zaterdag 18 november aan in Nederland en heeft daarvoor Gorinchem uitgekozen. Zijn intocht is die dag live te volgen bij de NTR. Burgemeester Reinie Melissant is laaiend enthousiast over zijn komst. ,,Ik heb hem persoonlijk uitgenodigd en hij heeft ‘ja’ gezegd.’’