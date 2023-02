Boete Chemours

Lees ik in AD De Dordtenaar dat Chemours (Dupont) een boete heeft gekregen van €750.000 omdat ze fluorgassen verkocht hebben. Waarom wordt zo’n bedrijf niet voor bijvoorbeeld . één maand gesloten. Want als er iemand in een café of woning verdovende middelen verkoopt, dan wordt deze meteen gesloten en verzegeld. Waarom doet men dat niet met Chemours ? Eerst komen ze weg met GenX ( en wie weet wat ze nog neer lozen?) En nu hier weer mee. Zo'n boete is een lachertje voor ze. Ze negeren gewoon alle regels in de EU. Dus Dordrecht, doe er eens wat aan svp ! W.J. Franken Dordrecht

Mijn jeugd bracht ik door in Krispijn, maar de mooiste uitstapjes waren de bezoeken aan de parken. Papegaaien, herten, kamelen ( wie van de ouderen herinnert zich niet de kameel Cinda). Enfin, de herten in het Merwesteinpark moeten in 2024 weg. Wat erg voor de huidige generatie kinderen. Het is bekend dat herten wel een groot leefgebied nodig hebben. Wellicht kunnen we er voor zorgen dat alleen de kalfjes mogen blijven. Zij zijn er namelijk geboren. Zolang een kameel bij de huisdieren hoort, mogen we toch wel genieten van de ‘bambies’. Als de bambies groter worden, dan gaan we gewoon alleen verder met de kalfjes met hun reebruine ogen.

