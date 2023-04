Oekraïense vluchtelingen moeten sloophuizen uit en verhuizen naar noodopvang op terrein Piratenland

Vlamingen uit Sint-Niklaas ontdekken Gorinchem, de vesting waarmee hun stad al 55 jaar een band heeft

Zo'n vijftig Belgen gaan op ontdekkingstocht door Gorinchem. Wethouder Fatih Polatli zorgt dat de koffie klaar staat, want hij ontvangt het gezelschap uit zusterstad Sint-Niklaas vooraf op het stadhuis. Het is voor het eerst sinds lange tijd dat er weer een officiële ontvangst is.