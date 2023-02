Oekraïense vluchtelingen mogen langer in Gorcumse sloophuizen wonen, maar moeten in het najaar eruit

Geen plaatjesal­bum over 25 jaar Heusden? Dan gratis downloaden

VLIJMEN - Goed nieuws voor iedereen die graag het plaatjesalbum ‘Gemeente Heusden meer dan 25 jaar historie’ had willen bemachtigen, maar daar niet in is geslaagd. Zij kunnen het album gratis downloaden via de website van heemkundekring Onsenoort (hkkonsenoort.nl), via de webwinkel en ‘afhalen’.