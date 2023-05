Omwonenden nieuwbouwwijk dreigen met juridische stappen tegen gemeente Altena als ze eisen niet inwilligt

Kritiek op plan woningbouw Wijk en Aalburg houdt aan: ‘Dit wordt vijf jaar chaos’

WIJK EN AALBURG - De bouw van woningen op zich is niet het probleem. Toch blijven omwonenden van de beoogde bouwlocatie aan de Langestraat in Wijk en Aalburg zich zorgen maken. Zorgen over de verkeersveiligheid, het bouwverkeer, schade aan hun woningen en over de waterhuishouding.