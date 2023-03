Omwonenden stappen naar rechter om bouw Spar in Andel: vrees voor overlast en gevaarlijke situaties

Kritiek op kosten grond blijft, maar Altena kan door met plan voor nieuwe school Veen

VEEN - Het was misschien te verwachten, maar het had wel heel wat voeten in de aarde. Het college van Altena kan verder met het plan om in Den Eng in Veen een nieuwe Oranje Nassauschool te bouwen. De locatie was niet het probleem voor de politiek, wel de kosten van de grondverwerving van Bouwlinie.