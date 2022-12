Ondanks beloftes komen hier tóch twee enorme windturbines: ‘Wat maken ze nou?’

Extra geld nodig voor aanpak ‘onveilige’ oversteek in Waalwijk: knipper­lich­ten volgen later

WAALWIJK - De aanpak van de beruchte oversteek bij de fietsbrug over de A59 in Waalwijk valt fors duurder uit. Het werk bij de Taxandriaweg en Biesbosweg zit er wel bijna op. Het plaatsen van extra knipperlichten is nog even uitgesteld.

15 december