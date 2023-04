Onderhoud aan een brandweerstoomspuit uit 1910 zoals ‘t toen ook gebeurde: met vuur, vonken en stoom

Ridder Lenny, kasteel­heer van de Vlotburg, zal in het harnas sterven

ZALTBOMMEL - Hij is de enige ridder in de historie die zijn kasteel meeneemt op zijn queeste. De reis van ridder Lenny Vries met zijn kasteelschip begon 18 jaar geleden. Zaltbommel was in 2005 een van de eerste havens die hij aandeed. Na al die jaren ligt de Vlotburg opnieuw in de haven langs de Waal. Vond ridder Lenny wat hij zocht?