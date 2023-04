Ontwikkelaar wil praten over groen in nieuwe wijk, bewoners vooral bezorgd over ‘toenemend verkeer’

‘Ome Jan’ redde tientallen Joodse kinderen van de dood, maar niemand kent zijn verhaal

ZALTBOMMEL - De begrafenis van Paul Terwindt zou eigenlijk in kleine kring plaatsvinden. Maar tot verbazing van de familie verschenen er plotseling enkele tientallen, onbekende mensen op de katholieke begraafplaats in Zaltbommel. ,,Allemaal Joodse mensen die mijn oom tijdens de oorlog had gered, toen ze nog kinderen waren.”