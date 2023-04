Op deze plek in Sleeuwijk komen straks tientallen appartementen: zowel koop- als huurwoningen

Man liet nieuweling die bij motorclub wilde tattooshop beschieten, denkt OM: ‘Pang, weg, loesoe, houdoe’

De beschieting van tattooshop 0172-Ink aan de Julianastraat in Alphen was bedoeld om een motorclublid te laten opklimmen binnen een motorclub. Dat is de overtuiging van het OM. Justitie liet dat weten in de strafzaak tegen de 36-jarige Robin O. uit Woudrichem, die terechtstond voor het geven van de opdracht.