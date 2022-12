Op eerste kerstdag sporadisch supermarkt open in onze regio

Kerstvierders die op eerste kerstdag ontdekken dat ze die supernoodzakelijke verse rozemarijn zijn vergeten of de rosbief hebben verprutst tijdens het braden, moeten in de regio’s Drechtsteden en Rivierenland veel meer dan elders in Zuid-Holland zoeken naar een geopende supermarkt.

In Dordrecht zijn de 25ste vier supers geopend. Dat is nog geen vijfde deel van het aanbod in de stad. In zowel Molenlanden als Gorinchem opent één supermarkt op eerste kerstdag de deuren. In alle overige gemeenten zitten supermarkteigenaren en hun medewerkers thuis aan de feestmaaltijd: alle winkels blijven er dicht. Dus wie in de Drechtsteden snel wat nodig heeft om het kerstdiner te redden, kan het best naar Barendrecht (vijf supers open) of Rotterdam (negentig) rijden.

Tweede kerstdag biedt een ander beeld, maar nog steeds is er een verschil met het grotere aanbod in bijvoorbeeld de regio’s Rijnmond, Den Haag en Groene Hart. In Dordt zijn volgens een analyse van ANP/LocalFocus op basis van cijfers van Openingstijden.nl die dag 23 supermarkten geopend. In Gorinchem zijn alle negen supermarkten in de running.

In Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Molenlanden en Papendrecht draait een ruime meerderheid van de supermarkten 26 december op volle toeren. In Alblasserdam is dat percentage wat bescheidener. Hardinxveld-Giessendam scoort met één geopende super ver beneden gemiddeld.

Steeds meer supermarkten in Nederland zijn open op eerste en tweede kerstdag. Dit jaar zijn klanten in bijna 70 procent van de supers welkom voor een boodschap tijdens de feestdagen. Vorig jaar was de helft van de supers open op eerste kerstdag, zes jaar geleden was dat 20 procent. Op tweede kerstdag zijn aanzienlijk meer supermarkten open: zo’n negen op de tien. Dat zijn er meer dan vorig jaar, toen het nog om acht op de tien supers ging.

