Oranje Wit kiest met Björn Vlasblom (32) en Theo Ducaneaux (59) voor trainersduo

Wel kwam Oranje Wit zaterdagavond goed uit de winterstop, met een 1-5 zege bij Achilles ‘29 in Groesbeek. Oranje Wit klom daarmee van de twaalfde naar de tiende plaats, over Sliedrecht en SVW (komende zaterdag tegenstander in Dordrecht) heen. De onderste twee clubs in 1D degraderen rechtstreeks, de nummers tien en en negen spelen nacompetitie tegen degradatie.

Komende zaterdag, op de 33ste verjaardag van Vlasblom, staat het aanstaande trainersduo van Oranje Wit toevallig tegenover elkaar. In 2F gaat Vlasblom met zijn Pelikaan op bezoek bij Heinenoord, de club waar Theo Ducaneaux afgelopen zomer begon en met Arto Dielhof, Sanzio Dieterich en Jelle van der Sterre over drie voormalig Oranje Witters beschikt in zijn selectie. Vlasblom haalde afgelopen zomer nog doelman Luc Francissen en linksbuiten Mike Muijen naar het Pelidome in Zwijndrecht. Op zaterdag 20 mei, de voorlaatste speelronde, staat ook Pelikaan - Heinenoord nog op het programma.

Geen diploma

Vlasblom, voormalig prof bij Sparta (twee duels) en FC Dordrecht (31 duels), werkte al jaren bij Oranje Wit als jeugdtrainer en twee jaar als trainer van het tweede elftal. Sinds 2020 is hij bij zaterdag-tweedeklasser Pelikaan voor het eerst hoofdtrainer, maar Vlasblom beschikt nog niet over zijn UEFA A-diploma en mag dus nog niet zelfstandig in de eerste klasse werken. Mede daarom krijgt hij de ervaren Ducaneaux naast zich. De geboren Rotterdammer was al jeugdtrainer bij Excelsior, Voorschoten’97 en FC Dordrecht en hoofdtrainer bij SV Lombardijen, TSVV Merlijn, Voorschoten’97 en nu Heinenoord.

Kadi Wahabi wordt bij Oranje Wit sinds het trainingskamp in Benalmádena bijgestaan door Michel Langerak, die eerder bij LRC Leerdam, Kozakken Boys en Sliedrecht de in Marokko geboren Gorcumer naast zich had als zijn assistent. Ryan Korporaal, de assistent-trainer van Oranje Wit, kampt al sinds februari vorig jaar met gezondheidsklachten.

Volledig scherm Theo Ducaneaux is nu nog trainer van Heinenoord. © john de pater

