Oranjecomité Oosterhout stopt door tekort vrijwilligers: Bruisende Binnenstad neemt over

Lotte (15) is speciaal op de crossmotor: ‘Jongens vinden het niet leuk om van een meisje te verliezen’

Kenners in de motorcross zijn het er unaniem over eens: de 15-jarige Lotte van Drunen is de ‘special one’. De Sliedrechtse kroonde zich in 2022 voor de vierde maal tot Nederlands kampioen en gaf alle jongens in haar leeftijdscategorie in de 125cc-klasse het nakijken. Het doel voor dit jaar: de wereldtitel bij de vrouwen.

5 januari