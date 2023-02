Oud-Hankenaar probeert sloop De Phoenix te voorkomen: ‘Er liggen zoveel herinneringen’

Waarom de vuilnisop­ha­lers in West-Bra­bant voorlopig doorwerken: ‘Stakings­be­reid­heid lijkt minder groot’

BREDA/ROOSENDAAL - Op steeds meer plaatsen in het land dreigen de vuilnisophalers te gaan staken. Waar draait het conflict om en misschien nog wel belangrijker: wanneer blijven de afvalcontainers in mijn gemeente ongeleegd aan de straat staan? Vier vragen over de huisvuilstaking.