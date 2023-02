Oud-klasgenoten Francy en Laurens begonnen fysiopraktijk in villa Soekasari: 'We zien elkaar vaker dan onze partners'

Vanaf dag één klikte het tussen Francy en Laurens toen ze aan hun opleiding Fysiotherapie begonnen. De twee hadden elkaar wel eens gezien, omdat ze allebei op korfbal zaten, maar hadden nooit een woord gewisseld. Tijdens de opleiding trokken ze naar elkaar toe en dat is vier jaar zo gebleven. Zelfs hun scriptie maakten ze samen.

Fysiopraktijk gezocht

Toch werd het contact na het afstuderen minder. Laurens ging aan de slag bij een fysiopraktijk in Dordrecht en Francy focuste zich op korfbal op hoog niveau. De twee spraken elkaar hooguit eens per half jaar. Na een tijdje begon het bij Francy te kriebelen om met fysiotherapie verder te gaan. “Ik wilde altijd al voor mezelf beginnen”, vertelt Francy. “Mijn partner werkt bij Huisartsenpraktijk Daane & Maduro en vertelde dat ze een gezondheidscentrum begonnen in de villa aan de Singel. En ze zochten nog een fysiopraktijk.”

Quote Het voelde als een risico om mijn baan op te zeggen met een baby thuis Laurens Tijhuis , Fysiotherapie Crielaars & Tijhuis

Slechte timing

Maar Francy wilde geen praktijk in haar eentje runnen. “Met wie kan ik elke dag samenwerken zonder dat het saai wordt, dacht ik. En toen kwam ik bij Laurens terecht. Ik heb hem gebeld en we zijn wat gaan drinken.” Laurens voegt toe: “Als Francy iets in haar hoofd heeft, kan ze je goed overhalen. Ik werd ook behoorlijk enthousiast van haar idee en de locatie. De timing was alleen een dingetje. Ik had net een kleine van een half jaar en het voelde als een risico om mijn baan op te zeggen met een baby thuis.”

De stap wagen

Laurens’ vrouw had hem nog nooit zo enthousiast gezien en spoorde hem aan de stap te wagen. “We hebben elkaar ruim een jaar op elke maandag gezien om de plannen te bespreken. De oude villa werd op dat moment nog verbouwd, dus we hadden de tijd om alles goed uit te denken en in te richten. We hebben zelfs een eigen sportzaal gerealiseerd. Op 25 januari 2021 hadden we onze eerste patiënt bij Fysiotherapie Crielaars & Tijhuis.”

Volledig scherm De sportzaal van de praktijk. | Foto: indebuurt Dordrecht

Naam opbouwen

Het duo vond het spannend om te beginnen, maar het ging beter dan verwacht. “Om patiënten te helpen, moet je een naam opbouwen. Dat is precies de kracht van een gezondheidscentrum. De huisartenpraktijk had geen vaste fysio om naartoe te verwijzen en dat zijn wij nu. We zitten in hetzelfde gebouw, dus mensen weten ons makkelijk te vinden.”

Net een getrouwd stel

Laurens en Francy zijn net een getrouwd stel, maar dan werkgerelateerd. “We zien elkaar vaker dan onze eigen partners”, vertellen ze met een lach. Laurens: “Er is een bepaalde chemie tussen ons, waardoor we alles tegen elkaar kunnen zeggen. Francy is de doener en ik ben de denker. We zeggen altijd tegen elkaar: what you see is what you get. En dat straalt ook af op onze praktijk.”

Inmiddels is er een derde fysiotherapeut die het team versterkt, zodat er meer tijd is voor de patiënten. Francy is ook manueel therapeut en Laurens richt zich op chronische klachten. “We geven ook preventieve zorg, zodat grotere problemen kunnen worden voorkomen. Denk aan een hoge BMI of hoog suiker. Daarom zijn we een leefstijlprogramma in het zorgcentrum gestart. Vaak is de wachttijd voor zo’n programma lang, maar bij het gezondheidscentrum kan dit op korte termijn. Zo hopen we meer mensen in Dordrecht te helpen.”

