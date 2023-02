Overlastklachten van omwonenden zetten Gorinchem in 2022 op het spoor van vijf illegale bordelen

De oproep van Vaessen is goedbe­doeld, maar zo komt er nooit een einde aan de verloede­ring in en rond het voetbal

Schelden hoort bij voetbal. Zolang het woord kanker maar niet valt, voegt Etienne Vaessen eraan toe. ‘Uitschelden is oké. Noem me mafkees of kutkeeper, daar geef ik echt niks om. Maar stop met schelden met kanker.’