Oververhitte scheidsrechter moet duel van Kruisland staken: ‘Mijn hartslag wilde maar niet zakken’

Woonveste krijgt er door ruil 56 huurhuizen bij in Vlijmen

VLIJMEN - Woonveste krijgt er in Vlijmen 56 woningen bij. Niet door ze nieuw te bouwen, maar door ze over te nemen van BrabantWonen. Het gaat om 32 appartementen in de Grootlaan en om 24 eengezinswoningen in de Savornin Lohmanlaan en de Dreeslaan.