Pak je agenda er maar alvast bij: deze evenementen staan in 2023 op de kalender in Dordrecht

Zuilen unieke Heusdense Visbank zakken langzaam weg: ‘Nadenken wat we met dit pareltje willen’

HEUSDEN - Het is nu eigenlijk een soort veredelde fietsenstalling. Terwijl het volgens de geleerden toch echt het enige gebouw uit de Bataafse Tijd in Nederland is, dat nog volledig intact is. ,,We moeten maar eens gaan nadenken wat we met de Visbank in de vesting Heusden willen.”

31 december